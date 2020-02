Hamilton baart opzien in Barcelona met stuur

Op de tweede dag van de testdagen van de Formule 1 in Barcelona heeft Lewis Hamilton opzien gebaard. Niet zozeer omdat de wereldkampioen in zijn Mercedes met afstand de meest rondjes reed in de ochtendsessie, maar vooral omdat op camera-beelden vanuit de cockpit te zien leek dat Hamilton door zijn stuur naar zich toe trekken en van zich af te duwen de stand van zijn voorwielen kon veranderen. Mogelijk heeft dat een positieve invloed op de snelheid van de auto. Het is wel zeer de vraag of dit technisch foefje binnen de reglementen valt.

De 35-jarige Britse coureur, die op jacht gaat naar zijn zevende wereldtitel, nam donderdag de ochtendsessie voor zijn rekening bij Mercedes. Hamilton legde 107 rondes af over het Circuit de Catalunya. Zijn snelste rondje ging in 1.18,387, ruim een seconde langzamer dan de Mexicaan Sergio Pérez die namens Racing Point de snelste was: 1.17,347. Hamilton klokte de zevende tijd.

Namens Red Bull kwam Alexander Albon in actie. De teamgenoot van Max Verstappen reed 59 rondes en zette met 1.18,155 de derde tijd neer. Verstappen nam woensdag de eerste testdag voor zijn rekening en reed 168 rondes.