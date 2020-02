Zeilster Bouwmeester voorlopig derde bij WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester is bij het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial naar de derde plaats in het klassement gestegen. De Nederlandse dankte dat aan haar derde plek op de tweede wedstrijddag in de baai van het Australische Melbourne. Net als tijdens de eerste dag kon vanwege de weersomstandigheden maar één vloot worden voltooid. Ook toen eindigde Bouwmeester in haar vloot als derde.

“We hadden te maken met verschillende winden die tegen elkaar in vochten en er hingen veel buien in de lucht, dus dat maakte het racen lastig”, aldus Bouwmeester, die in 2016 de olympische titel behaalde. “Ik ben blij met mijn twee derde plekken. Hopelijk kunnen we vanaf nu meer wedstrijden varen dan de afgelopen twee dagen.”

Mirthe Akkerman eindigde in de andere vloot als negende. In het klassement neemt zij nu de achtste positie in. Daphne van der Vaart en Maxime Jonker, de twee andere Nederlandse deelneemsters, staan na de tweede wedstrijddag respectievelijk 30e en 72e.