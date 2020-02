Tennisster Barty begint goed in Doha

Ashleigh Barty is goed begonnen aan het sterk bezette WTA-toernooi van Doha. De nummer 1 van de wereld gunde in haar eerste optreden sinds de Australian Open de Duitse qualifier Laura Siegemund maar vijf games: 6-3 6-2. Barty had slechts 73 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 68 van de wereld.

De 23-jarige Barty, die op de Australian Open de halve eindstrijd bereikte, doet pas voor de eerste keer mee in Doha. Vorig jaar meldde de Australische zich af met een heupblessure.

De Belgische titelverdedigster Elise Mertens werd uitgeschakeld. Mertens moest met 4-6 6-3 6-2 haar meerdere erkennen in Joelija Poetintseva uit Kazachstan. Vorig jaar won Mertens in de finale van de Roemeense Simona Halep, die zich met een voetblessure afmeldde voor het toernooi in Doha.