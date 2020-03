Coronavirus treft ook motorcoureurs WK Superbike

Het coronavirus treft ook het wereldkampioenschap Superbike, een klasse in de motorsport. De overkoepelende organisatie heeft besloten de wedstrijden in Qatar, op 14 en 15 maart, uit te stellen.

Vooral voor Italianen is het moeilijk om Qatar te bereiken en daarom voelt de FIM, de federatie van internationale motorsport, zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe datum. Eerder werd al besloten de MotoGP in Qatar van komend weekeinde te schrappen. Ook de Grote Prijs van Thailand, de tweede wedstrijd van de WK wegrace, is uitgesteld.

De Nederlander Michael van der Mark doet mee aan het WK Superbike. Afgelopen weekend werd hij bij het eerste raceweekend in Australiƫ twee keer vierde.