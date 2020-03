Ook organisatoren Tokio 2020 geloven in doorgaan Spelen

Nadat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich dinsdag al optimistisch had uitgelaten over het doorgaan van de Spelen van Tokio 2020 heeft ook de organisatie in de Japanse hoofdstad speculaties over afgelasting weerlegd. “Dit is totaal geen overweging voor ons”, zei Yoshiro Mori, de voorzitter van het lokale organisatiecomité. Wereldwijd, maar met name in het verre oosten, worden vanwege het uitbreken van het nieuwe coronavirus tal van sportevenementen afgelast of uitgesteld.

Op de vraag of de organisatoren eventueel aanpassingen moeten doen bleef Mori het antwoord schuldig. “Ik ben God niet, dus ik weet het niet.” Hij was blij met het vertrouwen dat IOC-voorzitter Thomas Bach een dag eerder had uitgesproken dat de Spelen volgens schema worden afgewerkt. Directeur Toshiro Muto van Tokio 2020 liet zich eveneens uit te vertrouwen op 24 juli als startdatum van de Spelen.