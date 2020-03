Wielerploeg Jumbo-Visma ook niet naar Tirreno en Milaan-Sanremo

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft donderdag besloten ook de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo vanwege het nieuwe coronavirus te laten schieten. Woensdag had het Nederlandse team al besloten komend weekeinde niet te starten in de Strade Bianche en GP Industria.

“Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden”, laat de ploeg weten. De bedoeling is dat de Sloveen Primoz Roglic als kopman optreedt in de Franse rittenkoers Parijs-Nice, die zondag begint.

Inmiddels hebben de meeste ploegen hun deelname aan wedstrijden in Italiƫ voorlopig afgezegd. Ineos, Mitchelton-Scott, Team Emirates en Sunweb slaan de Italiaanse wedstrijden tot en met Milaan-Sanremo over. Astana koerst in ieder geval niet tot 20 maart, maar houdt dus deelname aan Milaan-Sanremo nog open.

De Franse ploegen AG2R en Groupama-FDJ gaan niet naar Italiƫ, maar starten wel in Parijs-Nice.

CCC wacht nog af maar wil kopman Greg Van Avermaet wel overhevelen van de Tirreno-ploeg naar het team dat in Parijs-Nice start. Hetzelfde geldt ook voor Bahrain, dat wel kopman Mikel Landa met een blessure zag afhaken voor Parijs-Nice. Ook Deceuninck – Quick-Step twijfelt nog maar heeft al wel Zdenek Stybar, Kasper Asgreen en Bob Jungels doorgeschoven naar Parijs-Nice. Lotto-Soudal doet hetzelfde met Philippe Gilbert en John Degenkolb, terwijl Trek-Segafredo Vincenzo Nibali aan de ploeg voor Parijs-Nice heeft toegevoegd.

Teams als Bora-hansgrohe en Movistar hebben hun plannen nog niet bekendgemaakt.