Motorcoureur Bendsneyder elfde in openingsrace Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zijn knappe kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar in de Moto2 niet kunnen doortrekken in de race. De 21-jarige Rotterdammer van NTS RW Racing begon de eerste GP van het seizoen vanaf de vijfde plek, zijn beste startplaats ooit in de Moto2, maar moest meteen bij de start al veel plaatsen prijsgeven. Hij finishte als elfde.

De zege op het circuit van Losail ging naar de Japanner Tetsuta Nagashima, die zijn eerste zege ooit boekte in de Moto2. Hij bleef op zijn Red Bull KTM de Italianen Lorenzo Baldassarri en Enea Bastianini een seconde voor. De Amerikaan Joe Roberts, die de pole had veroverd, eindigde als vierde.

De Spaanse motorcoureur Albert Arenas won in de Moto3. Het raceweekend in Qatar werd zonder een wedstrijd in de MotoGP-klasse afgewerkt in verband met het nieuwe coronavirus. De coureurs in de Moto2 en Moto3 verbleven al enige weken in Qatar voor testen en mochten daarom wel racen.

“Als van tevoren was gezegd dat ik op de elfde plaats zou eindigen, had ik daarvoor getekend, maar we willen altijd meer”, zei een tevreden Bendsneyder bij Eurosport. De coureur merkte ’s ochtends bij de warming up al dat de motor met een volle tank moeilijk te stoppen was. “Het ging in het eerste deel niet super, maar ik kon mijn banden sparen. Aan het einde kon ik hetzelfde tempo aanhouden en anderen niet, waardoor ik nog enkele plaatsen won. Ik heb laten zien dat ik een flinke stap heb gezet.”

Bendsneyder pakte met zijn elfde plaats vijf punten in het WK. Het is zijn beste klassering tot nu toe in de Moto2. Vorig seizoen was een dertiende plaats in de GP van de Verenigde Staten zijn beste uitslag in de Moto2.