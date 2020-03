De internationale gymnastiekfederatie FIG heeft de wereldbekerwedstrijd turnen in Doha vanwege de uitbraak van het coronavirus verplaatst naar begin juni. De wereldbeker in Qatar zou van 18 tot en met 21 maart plaatsvinden, maar er is nu gekozen voor 3 tot en met 6 juni.

De wereldbekerwedstrijd in Bakoe, half maart, gaat wel door.