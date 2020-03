Schaker Giri opent Kandidatentoernooi tegen Rus Nepomniatsjtsji

Schaker Anish Giri speelt dinsdag in de eerste ronde van het Kandidatentoernooi in de Russische stad Jekaterinenburg tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji. De Nederlander met Russisch/Nepalese roots is een van de acht deelnemers aan het toernooi, dat ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus gewoon doorgaat.

De winnaar van het toernooi in Jekaterinenburg mag eind van dit jaar wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen in een tweekamp. De 25-jarige Giri doet voor de tweede keer mee aan het Kandidatentoernooi. In 2016 mocht hij zijn debuut maken en vergaarde hij faam door al zijn veertien partijen remise te spelen. Hij eindigde als vierde.

De andere kandidaten zijn de Amerikaan Fabiano Caruana, in januari winnaar van het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, de Chinezen Ding Liren en Wang Hao, de Russen Aleksander Gristsjoek en Kirill Aleksejenko en de Fransman Maxime Vachier-Lagrave.

Laatstgenoemde is de vervanger van de Azerbeidzjaan Teimoer Radjabov, die zich kortgeleden uit vrees voor besmetting met het coronavirus terugtrok. Hij maakte vooral bezwaar tegen de komst van de Chinees Wang Hao, die in tegenstelling tot zijn landgenoot Ding Liren niet in quarantaine was gegaan voor het toernooi.

Radjabov maakte zich ook boos over het gebrek aan informatie over voorzorgsmaatregelen door de internationale schaakbond FIDE. Zijn verzoek om het toernooi uit te stellen werd niet gehonoreerd.

De acht kandidaten spelen in het Hyatt Regency Hotel ieder twee keer tegen elkaar. De laatste ronde is op 3 april. In de prijzenpot zit 500.000 euro.

Publiek is welkom in het hotel om de partijen te volgen vanuit het auditorium. Toeschouwers mogen niet de speelzaal in. Ze worden wel gecontroleerd op symptomen van het coronavirus bij binnenkomst van het hotel.