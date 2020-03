IOC-voorzitter Bach: het belang van sporters staat voorop

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft nog maar eens benadrukt dat de belangen van de olympische sporters richting Tokio 2020 voorop staan. Dat deed hij na een videoconferentie met 220 atleten en hun vertegenwoordigers. Daarin spraken de afgevaardigden van de sporters hun zorgen uit over hun gezondheid en hun voorbereiding op de Zomerspelen, die op 24 juli moeten beginnen, in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

“Iedereen beseft dat we nog ruim vier maanden te gaan hebben voordat de Olympische Spelen in Japan beginnen”, liet Bach weten. “We zullen de komende tijd heel realistisch blijven in onze analyses. We zullen op een verantwoorde manier te werk blijven gaan. Onze prioriteit ligt bij de belangen van de olympische atleten en van de olympische sporten. De gezondheid van de sporters en hun voorbereidingen op Tokio 2020 zullen onze volledige aandacht houden.”