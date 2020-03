Tot en met mei geen internationale beachvolleybaltoernooien

De Nederlandse beachvolleyballers hebben tot en met eind mei geen internationale wedstrijden. De wereldvolleybalfederatie FIVB heeft vier toernooien van de World Tour in de maand mei uitgesteld en één afgelast. Ook toernooien in juni staan ter discussie.

De gevolgen voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn volgens de Nederlandse volleybalbond Nevobo op dit moment nog niet duidelijk. Het IOC en FIVB hebben daarover nog geen beslissing genomen.

Het eerstvolgende toernooi op de kalender is nu het viersterrentoernooi van Moskou van 3 tot en met 7 juni. Het Grand Slam van Rome een week later zou normaal gesproken als laatste toernooi meetellen voor de ranglijst, op basis waarvan deelname aan de Spelen wordt bepaald. Beide toernooien zijn volgens de FIVB ook onzeker.

De Nederlandse beachvolleyballers kunnen ook via de Europese continentale cup nog een plaatsbewijs voor de Spelen afdwingen. De finale daarvan is van 22 tot en met 28 juni in Eindhoven. De laatste voorronde van deze kwalificatiereeks, van 14 tot en met 17 mei, is echter al uitgesteld.