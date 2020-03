Marathonfenomeen Kipchoge in isolatie

De Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge heeft zichzelf vanwege de coronacrisis afgesloten van de buitenwereld. De Britse tv-zender BBC maakte een video openbaar waarin de wereldrecordhouder en olympisch kampioen verklaart dat hij al drie dagen in isolatie verkeert. Kipchoge zegt zijn trainingskamp te hebben afgebroken om terug te keren naar zijn familie.

Kipchoge is behalve wereldrecordhouder (2.01.39) ook de eerste mens die de marathon aflegde onder de twee uur. Dat gebeurde in oktober in Wenen met tal van hulpmiddelen waaronder 41 gangmakers. Zijn 1.59.40 geldt daarom niet als officieel record.

“Het is echt zwaar om alleen te trainen, want ik werk juist graag in teamverband omdat we elkaar sterker maken”, zei Kipchoge, die eigenlijk op 26 april als titelverdediger in de marathon van Londen had willen starten. Die wedstrijd is inmiddels vanwege het coronavirus verschoven naar oktober. “Ik houd me aan de regels en mijdt zo veel mogelijk mensen.”

De isolatie heeft mogelijk te maken met een in Kenia getroffen maatregel dat personen die in landen zijn geweest waar het coronavirus al was ontdekt zichzelf een quarantaine van veertien dagen moeten opleggen. Kipchoge was zo’n vier weken geleden bij de uitreiking van de Laureus Awards in Berlijn.