NOC*NSF-directeur Dielessen: coronavirus heeft nu prioriteit

“Een verstandig besluit”, zegt ook Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, over het uitstel van de Olympische Spelen tot uiterlijk de zomer van 2021. “Het was te verwachten, dit geeft meteen ook iedereen de gelegenheid zich met het bestrijden van het coronavirus bezig te houden. Daar ligt nu de prioriteit”, aldus Dielessen.

Ook de directeur van de sportkoepel zag uitstel met de dag dichterbij komen. “Het was te verwachten dat er snel duidelijkheid zou komen. Daar hebben de sporters ook om gevraagd. Zij krijgen nu ook rust.”

Dielessen hoopt dat alle betrokkenen, wanneer de coronacrisis bezworen is, zo snel mogelijk aan de slag kunnen. “Zodat we van de Spelen van Tokio in 2021 een groot succes en een mooi sportfeest kunnen maken.”