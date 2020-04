Profrenners rijden finale virtuele Ronde van Vlaanderen

De zege in de Ronde van Vlaanderen wordt zondag betwist vanaf de rollenbank. Dertien wielerprofs nemen het zondag vanuit huis op in de eerste virtuele editie van de Vlaamse koers die vanwege het coronavirus niet kan doorgaan. De renners, hun namen worden zondag bekendgemaakt, rijden de laatste 32 kilometer thuis. De virtuele koers is zondag vanaf 15.30 op tv-zender Sporza te volgen.

‘DeRonde2020 – een koers vanuit hun kot’, heet het samenwerkingsverband tussen Flanders Classics en Sporza en technologiepartners Bkool en Kiswe. Alsof er gewoon op de weg gefietst wordt zullen Michel Wuyts en José De Cauwer het commentaar verzorgen. De techniek laat toe dat de tv-kijker ook thuis bij de deelnemende renners kan meekijken wanneer ze op het Bkool-platform de virtuele Oude Kwaremont en Paterberg bedwingen.