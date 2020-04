Weer twee MotoGP-races uitgesteld

De organisatie van de WK wegrace heeft weer twee grands prix moeten uitstellen vanwege het coronavirus. De wedstrijden in Italië (31 mei) en Catalonië (7 juni) kunnen niet doorgaan. De organisatoren, die werken aan een nieuwe kalender voor dit seizoen, hopen nieuwe data in 2020 te vinden voor de MotoGP-races op de circuits van Mugello en Barcelona.

De Grote Prijs van Duitsland op 21 juni is nu de eerste race die op het programma staat, een week later gevolgd door de TT van Assen. De organisatie van de GP in Drenthe gaat vooralsnog ‘gewoon’ door met de voorbereidingen.

“Wij volgen de adviezen van het RIVM en de wetgeving van het ministerie”, zei manager Peter Schorer van het TT-circuit vorige week, toen de GP van Frankrijk die voor 17 mei op de kalender stond werd uitgesteld. “We hebben meer evenementen en moeten gewoon afwachten wat er na 28 april en na 1 juni weer mogelijk is. Wij gaan door met de voorbereidingen, maar je moet ook bedenken of Nederland er tegen die tijd wel aan toe is om naar grote evenementen te gaan.”

De coureurs uit de Moto2 en Moto3 konden begin vorige maand nog in Qatar racen. De MotoGP-coureurs ontbraken bij de openingsrace van het seizoen. Vanwege de coronacrisis zijn al heel wat GP’s verplaatst naar later in het jaar. Voor de races in Spanje (Jerez) en Frankrijk (Le Mans) moet nog een nieuwe plek op de kalender worden gevonden en daar komen nu nog twee wedstrijden bij.