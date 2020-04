Schaker Giri kan zege op Carlsen geen passend vervolg geven

Het is schaker Anish Giri niet gelukt zijn zege op wereldkampioen Magnus Carlsen een passend vervolg te geven. Giri verloor op het Magnus Carlsen Invitational met 2,5 – 1,5 van de pas 16 jaar oude Alireza Firouzja uit Iran.

Tegen de tiener won Giri de tweede partij. De eerste en derde wedstrijd leverden een zege op voor Firouzja, waarna ze in de vierde partij remise overeenkwamen.

Het online-toernooi is een initiatief van Carlsen. Acht spelers schaken om in totaal 250.000 dollar aan prijzengeld. De Noor kwam met het idee nadat het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg in maart vanwege het coronavirus halverwege was afgebroken. Giri was daar ook een van de deelnemers.

Bij het online-toernooi bestaat iedere partij uit vier potjes snelschaak met 15 minuten bedenktijd. De top vier van het klassement plaatst zich voor de halve finales, de eindstrijd is op zondag 3 mei.

De zege op Carlsen is vooralsnog de enige van Giri, die een bijrol vervult.