TT in Assen gaat definitief niet door

Het motorsportevenement de TT van Assen gaat definitief niet door. De overkoepelende internationale instanties hebben woensdag gezegd dat voor de wedstrijden in Drenthe dit jaar vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet meer naar een nieuwe datum wordt gezocht.

Eerder al was duidelijk dat de TT op de geplande datum van 28 juni niet kon doorgaan. Het kabinet besloot eerder dat alle evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september verboden blijven. De TT trekt doorgaans over enkele dagen ongeveer 130.000 bezoekers.

Ook de Grands Prix van Duitsland en Finland gaan niet door. “We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen”, zegt Carmelo Ezpeleta, CEO van het organiserende Dorna Sport. “De TT is een icoon in onze reeks. Maar gezien de omstandigheden kan het nu niet anders. We hopen in 2021 in Assen terug te keren.”

De organisatie van het TT Circuit Assen toonde begrip. “Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van TT Circuit Assen groot, maar het is een keuze die logisch is in deze tijden van onzekerheid. De gezondheid van de fans en alle andere betrokken partijen heeft onze hoogste prioriteit. Wij kijken hoopvol vooruit en maken van de TT in 2021 een motorfeest als nooit tevoren. Reeds aangeschafte tickets behouden gewoon hun geldigheid.”

De verplaatsing van de 90e TT betekent dat het evenement voor het eerst in 75 jaar niet op de geplande datum wordt verreden. Sinds 1925 heeft de TT, met uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1945, altijd op de kalender gestaan.