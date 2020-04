Wielerwedstrijd Clásica San Sebastián gaat dit jaar niet door

De wielerwedstrijd Clásica San Sebastián wordt dit seizoen niet verreden, vanwege de uitbraak van het coronavirus. De eendaagse koers door Baskenland was voor 25 juli uitgeschreven.

“Het is een moeilijke beslissing, maar we voelen ons verplicht om onze koersen definitief te annuleren dit jaar”, meldt de organisatie. “Onze wedstrijden lokken altijd duizenden mensen naar buiten. Maar we willen niet bijdragen tot een nieuwe verspreiding van het virus. We willen ook niet dat de gemeenten en instellingen geld in onze wedstrijd pompen dit jaar. Dat geld kunnen ze in deze periode beter besteden.”

De Belg Remco Evenepoel greep vorig jaar de zege in de Clásica San Sebastián. Bauke Mollema ging in 2016 als eerste over de finish.