Formule 1-race in België kan zonder publiek doorgaan

De Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps kan op zondag 30 augustus achter gesloten deuren doorgaan. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad alle grote evenementen tot 1 september heeft verboden, zijn de autoriteiten akkoord gegaan met een race zonder publiek. Het is nu afwachten of de GP van België ook z’n plek behoudt op de nieuwe kalender van de Formule 1 voor 2020.

De organisatie van de koningsklasse van de autosport werkt aan een nieuw programma. Het seizoen zou eigenlijk in maart in Australië beginnen, maar vanwege de coronacrisis werd de ene na de andere race afgelast of verplaatst. Het is de bedoeling dat in het tweede deel van dit jaar nog vijftien tot achttien grands prix worden verreden.

Spa-Francorchamps hoopt ook een plek op de kalender te krijgen. Het circuit in de Ardennen werd de afgelopen jaren steeds overspoeld door Nederlandse raceliefhebbers, die vooral kwamen om Max Verstappen aan het werk te zien. Mocht de race doorgaan, dan zijn al die Nederlanders dit keer niet welkom.