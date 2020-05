IOC garandeert ‘veilige’ Spelen in Tokio

Het Olympisch Comité (IOC) belooft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de Spelen van Tokio volgend jaar veilig gehouden kunnen worden. “We zitten nu een jaar en twee maanden voor de start van de Spelen. Het is te vroeg om te speculeren over wat dan allemaal nodig is om ervoor te garanderen dat de Spelen veilig zijn voor iedereen”, zei IOC-voorzitter Thomas Bach bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Maar we zullen de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan meedoen aan de Spelen.”

De Spelen zouden komende zomer worden gehouden, maar het mondiale sportevenement is vanwege de coronapandemie met een jaar verschoven. “Niemand kan een betrouwbaar antwoord geven op de vraag hoe de wereld er in juli 2021 uit ziet”, zei Bach. “We moeten flexibel, maar ook geduldig zijn. Daarom werken we ook nauw samen met de WHO.”

Het IOC baseerde zich bij de beslissing om de Spelen uit te stellen ook op de adviezen van de WHO. “We rekenen op de steun van de WHO, ook voor de tijd die komt”, zei Bach, met voorzitter Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie naast zich.

Beide partijen hebben nu in een ‘memorandum of understanding’ afgesproken om zich samen in te zetten voor de promotie van sport, juist in deze crisis. “We roepen overheden op om aandacht te hebben voor de impact van sport op de gezondheidstoestand in hun land”, zei Bach, die er vlak voor de ondertekening van de overeenkomst door Tedros fijntjes op werd gewezen dat hij eerst z’n handen moest desinfecteren. “We steunen ze daarin met alles wat we hebben.”