Indiase hockeylegende Singh (95) overleden

De Indiase hockeylegende Balbir Singh is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, meldt de hockeybond van zijn land.

Singh leidde India naar drie gouden medailles op de Olympische spelen, in 1948, 1952 en 1956. Hij scoorde in 1952 maar liefst vijfmaal in de finale tegen Nederland (6-1). Dat heeft nog steeds niemand hem nagedaan in een olympische finale.

Singh blonk ook uit op de Spelen van 1956, toen India in vijf duels 38 keer scoorde en geen doelpunt tegen kreeg. Hij leidde India als coach in 1975 naar de wereldtitel.