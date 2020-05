Rojer tennist in VS bij World Team Tennis voor beperkt publiek

De Nederlandse dubbelspecialist Jean-Julien Rojer is een van de tennissers die in juli in de Verenigde Staten deelneemt aan een toernooi waarbij toeschouwers welkom zijn. Het gaat om het gemengde evenement World Team Tennis, dat voor de 45e keer wordt gehouden. Volgens de organisatie wordt op een resort in West Virginia aan alle veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus voldaan en mogen maximaal 500 tennisfans rond de baan plaatsnemen.

Grote namen in het toernooi dat met gemengde teams wordt afgewerkt, zijn de Amerikaansen Sofia Kenin en Sloane Stephens, de Belgische Kim Clijsters, de Bulgaar Grigor Dimitrov, de Amerikaan Sam Querrey en diens dubbelende landgenoten Bob en Mike Bryan. Het toernooi begint op 12 juli en duurt drie weken. Het wordt het eerste grote tennistoernooi na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

“De tennissers kijken uit naar ons toernooi en willen dat in een veilige omgeving doen. Dat is dan ook onze eerste prioriteit”, verklaarde toernooidirecteur Carlos Silva. “West Virginia is trouwens één van de staten in de VS die het minst door het virus getroffen werd.” Spelers, coaches en andere betrokkenen als umpires zullen voor aanvang van het toernooi worden getest op het virus.

In het tennisstadion dat normaal ruimte biedt aan 2500 toeschouwers worden ten minste drie wedstrijden per dag gespeeld. Het prijzengeld bedraagt 5 miljoen dollar, zo’n 4,5 miljoen euro. Alle partijen zijn live via streaming te zien.

Rojer komt uit voor het team van de Springfield Lasers met verder onder anderen de Zweed Robert Lindstedt en de Wit-Russische Olga Govortsova.