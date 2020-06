GP van Japan voor motorcoureurs ook geschrapt

De Grote Prijs van Japan in de WK wegrace voor motorcoureurs gaat voor het eerst sinds 1986 niet door. De race op de Twin Ring in Motegi stond voor 18 oktober op het programma, maar is vanwege het coronavirus geschrapt. “De situatie in zowel Japan als Europa is onvoorspelbaar en waarschijnlijk wordt het internationale reisverbod verlengd”, zei circuitbaas Kaoru Tanaka. “We hebben daarom geen andere keuze dan de Japanse GP te cancelen.”

Afgelopen week werden ook al de GP’s van Groot-BrittanniĆ« (op Silverstone) en AustraliĆ« (Phillip Island) geschrapt. De TT van Assen gaat dit jaar eveneens niet door.

De organisatie van de WK wegrace werkt aan een nieuwe kalender voor de MotoGP, Moto2 en Moto3. In die laatste twee klasses werd begin maart in Qatar nog wel een race gehouden, maar daarna zorgde het coronavirus ervoor dat de ene na de andere GP moest worden uitgesteld of geschrapt. Het is de bedoeling dat tot half november zoveel mogelijk races in Europa worden gehouden. Daarna gaan de coureurs, indien mogelijk, naar Aziƫ en Amerika.