Hongarije is tot 2027 verzekerd van Grote Prijs Formule 1

De organisatoren van de Grote Prijs Formule 1 van Hongarije hebben hun contract met Liberty Media, de commerciële rechtenhouder van de F1, met een jaar verlengd tot 2027. Deze deal maakt deel uit van een compensatieregeling voor het verlies aan ticketinkomsten dit jaar door de coronacrisis.

“We hebben tijdens de onderhandelingen getracht een goed akkoord te sluiten voor zowel het land als de sport, zelfs in deze uitdagende tijden”, liet directeur Zsolt Gyulay van het Hungaroringcircuit . “Exacte cijfers kan ik niet geven, maar de rechtenvergoeding is een fractie van wat we zouden betalen bij een race met publiek. Daarnaast is het contract verlengd en geldt het nu tot 2027 in plaats van 2026.”

Op de herziene F1-kalender staat de GP van Hongarije als derde geprogrammeerd, op 19 juli, na twee races in Oostenrijk. De eerste acht races in Europa vinden achter gesloten deuren plaats.