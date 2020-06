IOC vergadert over uitgestelde Spelen van Tokio

Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vergadert via een videoverbinding onder meer over de voorbereiding op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. Het mondiale sportevenement zou komende zomer worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021. Het blijft voorlopig onzeker of de Spelen dan wel kunnen doorgaan.

Volgens een lid van het Japanse organisatiecomité wordt dat vermoedelijk pas in het voorjaar van 2021 duidelijk. Het IOC bereidt diverse scenario’s voor. Een van de mogelijkheden is dat er geen fans worden toegelaten.

Het IOC-bestuur laat zich bijpraten over de voorbereidingen, ook op die van de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024. Na afloop, rond 16.00 uur, doet IOC-voorzitter Thomas Bach verslag van de vergadering via een digitale persconferentie.