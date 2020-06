Geen Formule 1 dit jaar in Azerbeidzjan, Singapore en Japan

De Formule 1 komt dit jaar niet naar Azerbeidzjan, Singapore en Japan. De drie grands prix zijn als gevolg van het coronavirus geschrapt. De organisatie van de Formule 1 publiceerde begin deze maand een voorlopige kalender voor 2020, met daarop acht races in Europa.

Het is nog altijd de bedoeling om dit jaar vijftien tot achttien grands prix te houden. Het seizoen moet half december eindigen in Abu Dhabi, met daarvoor nog een race in Bahrein. De Formule 1 verwacht voor de eerste race, op 5 juli in Oostenrijk, de definitieve kalender voor dit jaar te kunnen presenteren.

Eerder werden onder meer de Dutch Grand Prix op Zandvoort en de Grote Prijs van Monaco al geschrapt. De GP van Azerbeidzjan zou volgens de oorspronkelijke kalender op 7 juni worden gehouden, Singapore was op 20 september aan de beurt en Japan op 11 oktober.

In Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, en in Singapore zou een stratencircuit worden aangelegd. Dat vergt veel voorbereidingstijd en vanwege alle onzekerheid zien de organisatoren dat niet zitten. Japan verdwijnt van de kalender voor dit jaar omdat daar nog altijd veel beperkingen zijn wat betreft het in- en uitreizen. Eerder al werd de MotoGP-race in Japan geschrapt.

Volgens directeur Ross Brawn van de Formule 1 zijn er voldoende opties om dit seizoen nog uit te breiden tot zeker zestien grands prix. Mogelijk worden er twee races gehouden in de Russische stad Sotsji. Italië zou op Mugello of Imola nog een race kunnen organiseren naast de GP op Monza. Duitsland (Hockenheim) en Portugal (Portimão) zijn ook kandidaat om op de kalender te komen. “We proberen nog zeker vijf of zes goede races in het midden van het seizoen te vinden”, zei Brawn. “Er zijn veel opties. Ik heb er vertrouwen in dat we een geweldig tweede deel van het jaar gaan krijgen.”