Interesse voor controversiële American footballer Kaepernick

Colin Kaepernick, de American footballer die als eerste speler uit de NFL protesteerde tegen politiegeweld en racisme, keert na ruim drie jaar afwezigheid mogelijk terug in de Amerikaanse topcompetitie. Volgens hoofdcoach Pete Carroll van Seattle Seahawks is er interesse voor de 32-jarige Kaepernick. Niet van de Seahawks, maar van een andere club.

“De afgelopen jaren heb ik nooit met een andere hoofdcoach over Colin gesproken. Maar vandaag werd ik gebeld”, zegt Carroll in een videogesprek met Amerikaanse journalisten. “Ik weet dat iemand geïnteresseerd is, maar ik kan niet zeggen wie. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Als speler van San Francisco 49ers werd Kaepernick in 2016 het symbool van het verzet tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De quarterback bleef tijdens het spelen van het volkslied niet staan, maar ging op één knie zitten. Het zorgde voor uiteenlopende reacties. Kaepernick kreeg medestanders, maar ook felle kritiek, onder anderen van president Donald Trump die zei dat clubeigenaren in de NFL spelers die zouden knielen moesten ontslaan.

De controversiële Kaepernick vertrok aan het einde van dat seizoen bij de 49ers en geen enkele andere club durfde het daarna aan om hem vast te leggen. Volgens Carroll voerden de Seahawks zowel in 2017 als 2018 gesprekken met Kaepernick. Carroll had toen echter al een andere goede quarterback in z’n selectie zitten en hij ging er vanuit dat Kaepernick ergens anders wel een vaste waarde kon worden. “Achteraf gezien heb ik daar wel spijt van. Hadden we het maar gewoon gedaan. Het was een gemiste kans.”

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig optreden van de politie en de protesten die dat teweegbracht, hebben ervoor gezorgd dat Kaepernick weer vol in de schijnwerpers staat. Zijn manier van protesteren, geknield, krijgt nu over de hele wereld navolging.