Golfer McIlroy meldt zich aan de top in Texas

De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft zich met een sterke tweede ronde op de Charles Schwab Challenge in de top van het klassement gemeld. De nummer 1 van de wereld had 63 slagen nodig voor zijn tweede omloop over de banen van de Colonial Country Club in Forth Worth, vijf minder dan op de openingsdag. Met een totaal van 131 staat McIlroy twee slagen achter op de Amerikaanse leider Harold Varner III.

Varner had na een openingsronde van 63 nu 66 slagen nodig. De Amerikaan heeft één slag voorsprong op zijn landgenoten Jordan Spieth en Bryson DeChambeau. Justin Rose, die na de eerste dag de leiding deelde met Varner, zakte naar de zevende plaats na een ronde van 69 slagen.

De Charles Schwab Challenge in Texas is het eerste toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De golfers werken hun rondes af zonder publiek langs de banen.

McIlroy flirtte na zeven birdies met het baanrecord (61 slagen), maar op zijn laatste hole moest hij een bogey invullen op z’n scorekaart. De Noord-Ier bekende dat hij op de openingsdag had moeten wennen aan de omstandigheden, die anders dan anders zijn. “Toen ik m’n eerste birdie maakte, wilde ik m’n hand opsteken om naar het publiek te zwaaien. Maar er kwam geen applaus”, zei McIlroy. “Dat was even wennen. Hopelijk kunnen we snel weer voor veel publiek golfen.”

Onder anderen de Amerikaanse toppers Dustin Johnson, Phil Mickelson en Rickie Fowler misten de ‘cut’, net als de Spaanse majorwinnaar Sergio Garcia. Voor hen zit het toernooi er al weer op.