Onbegrip in Vlaanderen over schrappen van ‘de Muur’

Het schrappen van de beroemde Muur van Geraardsbergen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen heeft tot het nodige onbegrip geleid. Burgemeester Guido De Padt van de stad Geraardsbergen snapt niets van de beslissing van de organisatie van de Belgische wielerklassieker.

“Ik viel bijna van mijn stoel, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Want op het moment dat ik het nieuws vernam, zat ik in mijn auto”, zei De Padt bij Sporza. “Ik was heel erg verbaasd en geschrokken. Dit nieuws komt uit de lucht vallen. Wij waren niet op de hoogte van de intentie van Flanders Classics om het parcours te wijzigen of in te korten. Laat staan dat we wisten dat wij daar het slachtoffer van zouden worden.”

De Ronde van Vlaanderen wordt normaal gesproken in het voorjaar gereden, maar is vanwege de coronacrisis verplaatst naar zondag 18 oktober. De organisatie heeft het parcours met ruim 25 kilometer ingekort. ‘De Muur’, een iconisch onderdeel van de koers, werd geschrapt.

“Het belang en het monumentale van de Muur wordt door heel wielerminnend Vlaanderen en ook daarbuiten erkend”, zegt burgemeester De Padt. “Ik kan dan ook niet begrijpen dat men bij het inkorten van de Ronde met 30 kilometer juist de Muur eruit haalt. Alsof men in de rest van het parcours geen plekken kon weglaten die de wielerfans minder morele schade zou bezorgen. Je doet al die Vlamingen die voor de buis zitten onrecht aan door de Muur uit het parcours te laten. Als ik bedrijfsleider was en men geeft me troeven om dat bedrijf beter te laten floreren, dan zou ik die troeven gebruiken. De Muur is de voor de Ronde en de organisatie een ongelooflijke troef. Hier had men volgens mij de gelegenheid om die troef te behouden in het parcours.”