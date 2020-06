Wielrenner Terpstra verlaat het ziekenhuis

Wielrenner Niki Terpstra mag zondag het ziekenhuis verlaten. Dat heeft zijn team Total Direct √Čnergie laten weten. De Nederlander kwam enkele dagen geleden zwaar ten val bij een trainingsrit. De verwachting is dat hij over een maand of drie weer aan wedstrijden kan meedoen.

Terpstra (36) liep bij de crash onder meer een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug op. Hij werd opgenomen op de intensive care van het VUmc in Amsterdam, maar verhuisde woensdag naar een normale afdeling.