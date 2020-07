De Premier League Darts keert pas in 2021 terug in Rotterdam. Dat blijkt uit het herziene wedstrijdschema dat de mondiale proforganisatie PDC woensdag bekendmaakte. In evenementencomplex Ahoy zouden dit jaar in maart twee speelavonden plaatsvinden in de lucratieve competitie. Door de uitbraak van het coronavirus moest de Premier League echter na zes ronden langdurig worden onderbroken.

Op het hernieuwde wedstrijdprogramma is dit jaar voor Rotterdam geen plaats meer. De Premier League wordt achter gesloten deuren hervat op 25 augustus in Milton Keynes. Op die locatie zullen daarna tot en met 30 augustus nog vijf speelavonden plaatsvinden. Daarna gaat het dartscircus naar Glasgow, Manchester, Newcastle, Sheffield en Londen (finaleavond op 22 oktober).

In 2021 begint de Premier League volgens het huidige schema op 4 februari in Cardiff. De topdarters, met Michael van Gerwen als kopman, verschijnen op 25 februari in Rotterdam voor de vierde speelavond. Opvallend is dat de finaleavond op 27 mei niet zoals gebruikelijk in Londen is, maar in Berlijn.

Titelhouder Van Gerwen staat na zes speelronden op de tweede plaats, met 1 punt minder dan de Engelsman Glen Durrant.