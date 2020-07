Motorcoureur Quartararo pakt pole voor eerste race MotoGP

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft poleposition veroverd voor de eerste race van dit jaar in de MotoGP. De 21-jarige coureur van Petronas Yamaha, het team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg, zette in de kwalificatie met 1.36,705 een baanrecord neer op het circuit van Jerez. Quartararo krijgt op de voorste startrij gezelschap van de Spanjaarden Maverick Viñales (Yamaha) en Marc Márquez (Honda). Viñales gaf 0,139 seconde toe, wereldkampioen Márquez zat 0,157 achter Quartararo.

De jonge Fransman veroverde vorig jaar zes keer pole in de MotoGP, maar hij wacht nog steeds op zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de motorsport. Quartararo kwam wel vier keer als tweede over de finish. Het grote talent schuift volgend jaar door naar het fabrieksteam van Yamaha, waar hij negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi gaat vervangen.

Het MotoGP-seizoen zou in maart al beginnen in Qatar, maar als gevolg van de coronacrisis ging dat niet door. De coureurs uit de Moto2 en Moto3 kwamen daar nog wel in actie. De organisatie van de WK wegrace heeft nu een nieuwe kalender geformeerd voor 2020 met daarop voorlopig dertien grands prix, allemaal op Europese bodem. Zondag is de Grote Prijs van Spanje, volgende week wordt op hetzelfde circuit de GP van Andalusië verreden.

Alex Rins kwalificeerde zich als negende, maar de Spanjaard moet de race overslaan. De Suzuki-coureur kwam aan het einde van de kwalificatie hard ten val en rolde door het grind. Rins, vorig jaar vierde in het WK, ontwrichtte daarbij z’n schouder.

Bo Bendsneyder kwam in de Moto2 niet verder dan de 22e tijd in de kwalificatie. De 21-jarige Rotterdammer had zich in maart als vijfde gekwalificeerd in Qatar, zijn beste startplaats ooit in deze klasse. In de race eindigde hij als elfde, goed voor vijf WK-punten.