Verstappen dolblij met tweede plek: dacht dat ik niet zou racen

Max Verstappen wil altijd winnen, maar hij was zelden zo blij met een tweede plaats. De Nederlandse Formule 1-coureur reed voor de start van de Grote Prijs van Hongarije zijn bolide kapot tijdens de opwarmronde. Ineens stond hij in de vangrail met een afgebroken voorvleugel en een scheve stuurstang. “Ik dacht dat het voorbij was en ik niet zou racen. Als je dan toch tweede wordt, voelt dat wel als een overwinning”, zei de Limburger na afloop van de bewogen grand prix op de Hungaroring.

“Zo wil je natuurlijk niet dat het gaat, in de opwarmronde in de vangrails eindigen. Ik raakte de grip kwijt”, zei de coureur van Red Bull. Het team had een kwartier de tijd om de bolide alsnog rijklaar te maken voor de race. Op de grid, waar de auto de zevende startpositie innam, sleutelden ze aan het voertuig. Net op tijd gingen de vier wielen er weer onder en kroop Verstappen achter het stuur. “De monteurs hebben geweldig werk verricht. Hoe ze het hebben geflikt, weet ik niet, maar het was ongelooflijk. Die auto voelde prima, als nieuw. Alles functioneerde zoals het moest.”

Verstappen presenteerde vervolgens zelf een proeve van bekwaamheid door in de eerste ronde van de zevende naar de derde plaats op te rukken, even later Lance Stroll te passeren en tot het einde van de race de tweede plek vast te houden.