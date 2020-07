Boels-Dolmans wel gewoon van start in Spaanse wielerkoers

De vrouwenwielrenploeg van Boels-Dolmans gaat donderdag wel gewoon van start in de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Dat meldt sportief directeur Danny Stam. Eerder op donderdag trok CCC-Liv, met boegbeeld Marianne Vos, zich terug. De leiding vindt de gezondheidsrisico’s in de regio Navarra te groot.

Stam ziet geen reden om niet de fiets op te stappen. “We hebben een eis bij de organisatie neergelegd. Iedereen moet een coronatest overhandigen. Als je die niet kan aanleveren, krijg je geen rugnummer. Dat doen ze heel netjes hier, ze komen het goed na”, zegt hij.

De organisatie en ploegen zijn eensgezind, merkt Stam. De internationale wielrenunie heeft een protocol opgesteld maar is verder te weinig zichtbaar, vindt de sportief directeur van Boels-Dolmans. “De UCI is de baas van het wielrennen. Ze moeten meer optreden en verantwoording nemen. We betalen niet voor niets geld voor een licentie. Maar ze houden zich nu van alles afwezig.”

Stam heeft geen oordeel over het besluit van CCC-Liv om niet te starten. “Dat moet ieder voor zich bepalen.” CCC-Liv zei bedenkingen te hebben bij de coronaprotocollen van andere ploegen. “Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan”, aldus teammanager Van den Boom. Maar Stam geeft dus aan dat rensters geen nummer krijgen als ze de organisatie de test niet overhandigen.

Bij Boels-Dolmans fietsen onder anderen Anna van der Breggen en Chantal Blaak