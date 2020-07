Eerste zege Bastianini in Moto2, Bendsneyder onopvallend

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft zich ook in de tweede wedstrijd van de Moto2 na de coronapauze niet kunnen onderscheiden. De Rotterdammer werd in de Grote Prijs van Andalusië negentiende en voorlaatste. De winst op het circuit van Jerez was voor de Italiaan Enea Bastianini. Het betekende de eerste zege voor de 22-jarige Kalex-rijder.

Bastianini hield zijn landgenoot Luca Marini achter zich. De Japanner Tetsuta Nagashima behield de leiding in het WK-klassement. Bastianini en Marini schoven kort na de finish onderuit nadat ze elkaar hadden gefeliciteerd en de motoren elkaar raakten. Marini, de halfbroer van racelegende Valentino Rossi, had vorige week op hetzelfde circuit de Grote Prijs van Spanje gewonnen. Daar ging Bendsneyder op zijn NTS-motor al in de zevende ronde onderuit waarna zijn race voorbij was.

De hitte in Jerez hield Bendsneyders teamcollega Jesko Raffin aan de kant. De Zwitser had na de warming-up last van oververhitting en werd op advies van de medische staf aan de kant gehouden. “Er blijft ons weinig bespaard in Jerez, maar veiligheid en gezondheid gaan boven alles”, stelde NTS RW Racing GP-teammanager Jarno Janssen.

Bendsneyder startte vanaf de 24e startpositie en kon dankzij de nodige uitvallers nog wat opschuiven. “Onder deze warme omstandigheden hebben we er nooit goed bijgestaan”, zei de Rotterdammer, die het seizoen met de elfde positie in Qatar nog hoopgevend was begonnen. “We wisten vooraf dat het lastig zou worden, maar ik heb alles gegeven. Niet opgeven is het belangrijkste in deze harde tijden. We blijven knokken en hopen dat er over twee weken in Brno meer in het vat zit.”