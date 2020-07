Halep meldt zich af voor tennistoernooi Palermo

Simona Halep heeft zich toch afgemeld voor het graveltoernooi van Palermo, het eerste officiële tennisevenement sinds de coronapauze. Dat is het gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen in Italië, waardoor reizigers uit Roemenië bij aankomst in Italië eerst twee weken in quarantaine moeten.

“Gezien de recente toename van coronagevallen in Roemenië en mijn bezorgdheid over internationale vliegreizen op dit moment, heb ik de moeilijke beslissing genomen om me terug te trekken uit Palermo”, schreef Halep op Twitter.

Zaterdag sprak de organisatie nog de verwachting uit dat de nummer 2 van de wereld zou deelnemen aan het toernooi op Sicilië. “We wachten op een officiële mededeling van de bevoegde autoriteiten, maar we hebben er vertrouwen in. Na het bekijken van de geldende bepalingen lijkt het erop dat werknemers, en dus ook professionele atleten, moeten worden vrijgesteld van de verplichte quarantaine”, zei toernooidirecteur Oliviero Palma eerder dit weekend.

Het toernooi in Palermo gaat op maandag 3 augustus van start. Zondag arriveerden de eerste speelsters voor het kwalificatietoernooi. Zij zullen elke vier dagen getest worden op het coronavirus.

De organisatie is nog in afwachting van het besluit van de Tsjechische Karolina Pliskova, de mondiale nummer 3.