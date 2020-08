Kubica ook in eerste vrije training op Silverstone bij Alfa Romeo

Robert Kubica maakt vrijdag op Silverstone als reservecoureur van Alfa Romeo Racing weer zijn opwachting tijdens de eerste vrije training. De 35-jarige Pool neemt het in de voorbereiding op ’70th Anniversary GP’ over van de Italiaan Antonio Giovinazzi.

Voor Kubica wordt het al zijn derde optreden in een trainingssessie van dit seizoen. Tijdens de Grote Prijs van Stiermarken verving hij ook Giovinazzi en bij de Grote Prijs van Hongarije nam hij het stuur over van Kimi Räikkönen.

“Ik ben blij om zo vaak achter het stuur te kruipen zo vroeg in het seizoen. Het besturen van een F1-auto is altijd bijzonder, maar vooral op een plek als Silverstone”, aldus Kubica. “De baan heeft zoveel geschiedenis. Het is een van de mooiste locaties van de autosport en hier rondrijden, zelfs zonder de fans, geeft je zo’n fijn gevoel. Mijn belangrijkste doel blijft echter het team helpen de auto te ontwikkelen.”

De eerste vrije training is vrijdag om 12.00 uur. De race begint zondag om 15.10 uur.