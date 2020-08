Pérez enige met corona na 5127 tests Formule 1

In aanloop naar de tweede grand prix in de Formule 1 op het Britse circuit Silverstone zijn in totaal 5127 coureurs, teamleden en andere medewerkers getest op het coronavius. Het betreft allemaal mensen die in de ‘bubbel’ van de koningsklasse verblijven. De Mexicaanse coureur Sergio Pérez blijkt de enige die positief heeft getest, meldde de Formule 1 na de eerste trainingsdag voor de 70th Anniversary Grand Prix.

Pérez testte zelfs voor de tweede keer positief. Hij was vorig week voorafgaande aan de eerst grand prix op Silverstone ook al het enige besmette geval en mocht daardoor niet racen. Ook dit weekeinde is hij niet startgerechtigd en neemt de Duitser Nico Hülkenberg het stuur over in de bolide van Racing Point.