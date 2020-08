Zanardi van intensive care af

De toestand van voormalig Formule 1-coureur en paralympisch kampioen handbike Alex Zanardi is duidelijk verbeterd. Hij mag weer van de intensive care af, maakte het Milanese ziekenhuis bekend waar hij wordt verpleegd.

De 53-jarige Italiaan raakte levensgevaarlijk gewond bij een ongeluk op 19 juni. Hij knalde op volle snelheid met zijn handbike op een vrachtwagen in Sienna en liep daarbij ernstig hersenletsel op.

Meerdere hersenoperaties moesten worden uitgevoerd om het leven van de sporter te redden. De viervoudig paralympisch kampioen was in de jaren negentig coureur in de Formule 1. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car.