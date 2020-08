IJzersterke Van der Poel sloopt gehele peloton en wint NK op weg

Mathieu van der Poel heeft op imponerende wijze de Nederlandse wielertitel op de weg gewonnen. De alleskunner op een fiets ging 70 kilometer voor de finish in de aanval op het circuit rond het Drentse Wijster. Zo’n 30 kilometer later had de Brabander al zijn concurrenten gesloopt en soleerde hij naar de eindstreep.

De 25-jarige Van der Poel moest het de laatste 50 kilometer zonder ploeggenoten doen. Hij zag veel gele truien van Jumbo-Visma om zich heen. Wat hij aanvankelijk ook probeerde, steeds zat er een renner van de sterkste Nederlandse wielerploeg in zijn wiel. Tot zo’n 43 kilometer voor de finish, toen niemand zijn demarrage meer kon beantwoorden. In een soort tijdrit van zo’n uur reed hij naar de meet. Hoe zijn concurrenten ook samenwerkten, ze konden hem geen partij meer bieden. Ze raakten zelfs alleen maar verder achterop. De 22-jarige Nils Eekhoff kwam als tweede over de finish, op ruim anderhalve minuut. Timo Roosen werd derde.

Van der Poel had zijn zinnen op een tweede titel op de weg gezet. De nationaal kampioen van 2018 kwam niet zo sterk uit de coronapauze als hij eigenlijk wilde. De laatste winnaar van de Amstel Gold Race kon zich de afgelopen maand niet serieus mengen in de strijd om de eindzege van Strade Bianche, Milaan – Sanremo en de Ronde van Lombardije. Hij was zeker niet slecht en reed aardige uitslagen. Maar de veldrijder en mountainbiker kwam tekort om zich met de echte toppers te meten.

In eigen land was Van der Poel zondag wel de allersterkste. Hij moest het vooral opnemen tegen een een grote ploeg van Jumbo-Visma. Van der Poel smeet met zijn krachten en bleef net zo lang demarreren totdat er niemand meer in zijn wiel zat. In zijn eentje bleef hij vervolgens zo’n uur lang vooruit. Een dergelijke attractieve strijdwijze heeft hem bij het veldrijden ook al veel succes gebracht.

De nationale wedstrijd op de weg is wel eens sterker bezet geweest. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Robert Gesink ontbraken in Wijster, net als alle andere Nederlandse deelnemers aan de Tour de France. Fabio Jakobsen kon zijn titel ook niet verdedigen na een zware crash in de Ronde van Polen. Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en Steven Kruijswijk zijn eveneens onvoldoende fit.

Het parcours in Wijster was selectief, met nauwelijks toeschouwers vanwege corona en de ‘Col du VAM’ als scherprechter. Het bergje op een voormalig vuilstort heeft steile stukken. De deelnemers aan het nationale kampioenschap op de weg moesten er maar liefst 50 keer over heen. Van der Poel benutte de ‘Col du VAM’ om het verschil te maken. Een paar keer tevergeefs, tot 43 kilometer voor het einde toen alle renners uit het uitgedunde peloton hun meerdere in de oppermachtige Van der Poel erkenden.