Van der Poel ziet WK van dit jaar niet naar Drenthe gaan

Mathieu van der Poel kan zich niet voorstellen dat de wereldkampioenschappen wielrennen komende maand op het Drentse circuit rond Wijster worden verreden. “Dat denk ik niet”, zei de Brabander nadat hij zijn tweede nationale titel op de weg had veroverd. “Een WK is wel wat anders.”

Wereldwielerunie UCI is op zoek naar een locatie voor het WK, dat niet in Zwitserland kan worden gehouden. De wereldkampioenschappen zouden van 20 tot en met 27 september plaatsvinden tussen Aigle en Martigny. Maar de Zwitserse regering heeft daar geen toestemming voor gegeven vanwege corona.

Bij de Nederlandse wielerbond vroegen ze zich voorzichtig af of het WK niet op het parcours van het NK in Drenthe kan worden gehouden. Van der Poel zegevierde na 25 rondjes van ruim 7 kilometer en vijftig beklimmingen van de zogenoemde “Col du VAM.’

“Het was zwaar genoeg, maar het lijkt me niet kunnen”, zei Van der Poel voor de camera van de NOS. “Nu stonden er 88 renners aan de start ofzo. Bij een WK veel meer en het was hier ook nu al erg smal. Het zou wel kunnen als we een lange aanloop nemen en dan de laatste rondjes op dit parcours rijden.”