Wielrenner Quintana krijgt broertje mee in Tour

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana krijgt bij zijn eerste Tour de France in dienst van Arkéa Samsic onder anderen zijn broertje Dayer mee. Beide Quintana’s zijn bezig aan hun eerste jaar bij de Franse procontinentale ploeg, die met een wildcard is toegelaten. Nairo Quintana, de oudste van de twee, stond in dienst van Movistar al drie keer op het podium in Parijs.

De 30-jarige klimmer werd tweede in 2013 en 2015, in 2016 beëindigde hij de Tour de France op de derde plaats. Vorig jaar moest Quintana genoegen nemen met de achtste plaats.

De Colombiaan vertrok bij Movistar, de ploeg waarbij hij het kopmanschap vaak moest delen met Alejandro Valverde. Bij Arkéa Samsic is Quintana wel de man waar alles om draait in de Tour. Met zijn twee jaar jongere broer Dayer, die na twee deelnames aan de Giro debuteert in de Tour, en Winner Anacona krijgt hij twee landgenoten met zich mee. De sterke Franse klimmer Warren Barguil behoort ook tot de selectie. De ploeg bestaat verder uit Maxime Bouet en Clément Russo uit Frankrijk, de Italiaan Diego Rosa en de Brit Connor Swift.