Klaver op NK atletiek sneller dan Schippers in series 200 meter

Lieke Klaver heeft zich gemeld als favoriete voor de Nederlandse titel op de 200 meter. De 22-jarige sprintster uit Enkhuizen plaatste zich bij de NK atletiek in Utrecht als snelste voor de finale. Ze noteerde 23,01 en aan die tijd kwam ook tweevoudig wereldkampioene Dafne Schippers niet. De Utrechtse klokte 23,15 in de series. Femke Bol liep met 23,48 de derde tijd. De finale is later op zondag.

Schippers heeft al het nodige eremetaal verzameld in haar carrière, maar de Nederlandse titel op de 200 meter ontbreekt nog altijd op haar erelijst. Ze zal die titel niet cadeau krijgen, getuige het sterke optreden van Klaver, die dit jaar ook al de snelste Nederlandse is op de 200 meter met 22,66. Schippers kwam vorige week in Hongarije op haar eerste 200 meter van dit jaar tot 22,94.

Bol is de outsider. De 20-jarige baarde deze zomer opzien met een Nederlands record op de 400 meter horden van 53,79. Het is nog altijd de beste wereldjaartijd.