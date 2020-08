Sprinter Bol: raakte ingesloten en kon niet vrijuit sprinten

Wielrenner Cees Bol eindigde in zijn tweede sprint deze Tour de France op een zevende plek. De rit van Nice naar Sisteron werd in een volgens de Noord-Hollander “chaotische sprint” gewonnen door de Australiër Caleb Ewan. “Ik raakte ingesloten en moest daarom genoegen nemen met de zevende plek.”

“Het was een chaotische sprint zoals we vooraf al hadden voorspeld”, keek de 25-jarige sprinter van Sunweb terug. “We hadden de goede focus en hadden onze plek aan de linkerkant gevonden. Toen maakten we echter twee fouten, waarvan we niet meer konden herstellen.”

De eerste misser was volgens Bol dat de volgorde van de lead-out veranderde. “En toen we vooraan reden, bleven we niet langs de boarding, zoals we hadden moeten doen”, omschreef hij de tweede fout. “Ik raakte ingesloten en kon niet meer vrijuit sprinten.”

Ploegleider Matt Winston was minder kritisch. “Ik denk dat de jongens goed werk hebben geleverd. We maakten wellicht een paar kleine foutjes die ons een kans kostten en waardoor we niet konden sprinten voor een topresultaat. Ik denk dat we er snel weer zullen staan, klaar om voor een topnotering te sprinten.”