Besmette tennisser Paire: fake bubbel op US Open

De Franse tennisser Benoît Paire vindt dat er sprake is van ‘schijnveiligheid’ op de US Open. De nummer 23 van de wereld liet via Instagram voor het eerst van zich horen, nadat hij afgelopen weekeinde positief had getest op het coronavirus. Paire spreekt van een ‘fake bubbel’ in New York.

Om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zitten vrijwel alle deelnemers aan de US Open en hun begeleiders bij elkaar in een aantal hotels. Ze worden daar regelmatig getest. De tennissers mogen alleen heen en weer pendelen tussen hun hotel en het tennispark. Sommige topspelers hebben een huis gehuurd om gedurende het toernooi in te verblijven. Wie buiten de ‘bubbel’ komt, moet het toernooi verlaten.

Paire kreeg zondag te horen dat zijn coronatest een positieve uitslag opleverde. De Fransman werd uit het speelschema gehaald en moet voor tien dagen in isolatie blijven. “Bedankt voor alle steunbetuigingen”, schreef de Fransman op Instagram. “Het gaat goed met met me, op dit moment heb ik geen symptomen. Ik twijfel of ik moet vertellen wat er werkelijk gebeurt in deze FAKE BUBBEL.” Paire plaatste er een foto bij van een woordenboek, waarin uitleg staat van wat ‘veilige omgeving’ betekent.

Volgens de organisatie was Paire laks bij het volgen van de regels. Zo zou hij regelmatig zonder mondkapje hebben gelopen.

Voor de tennissers die de voorbije dagen nauw contact hebben gehad met Paire, zoals zijn landgenote Kristina Mladenovic, gelden voorlopig extra strenge regels. “Ik mag niets, alleen wedstrijden spelen”, mopperde de Française na haar zege in de eerste ronde op de Amerikaanse Hailey Baptiste. “Ik zit in een bubbel in de bubbel.” Mladenovic had vorige week een potje gekaart met Paire.