Tennisster Arantxa Rus is op de US Open uitgeschakeld. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York verloor in de eerste ronde van Ann Li in drie sets: 6-4 2-6 6-1.

Rus, nummer 72 van de wereld, mocht gelijk in actie komen op de openingsdag van de US Open, maar haar avontuur zat er na een uur en vijftig minuten spelen op. De 20-jarige Amerikaanse, de mondiale nummer 133, bleek te sterk voor de 29-jarige Westlandse op baan 12 van Flushing Meadows.