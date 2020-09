Peloton vertrokken voor zevende Touretappe met mogelijk zijwind

Het peloton is vertrokken voor de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk. De 172 renners die nog in koers zijn, hebben een rit over 168 kilometer van Millau naar Lavaur op het programma, die voor twee derde over heuvelachtig terrein gaat, maar een vlakke finale kent. Sprinters zullen azen op een massasprint.

Vanaf Castres, op zo’n 45 kilometer van de finish, is er wel een verhoogde kans op zijwind, die het peloton nog weleens in stukken wil waaien. Onderweg liggen twee colletjes van de derde en een van de vierde categorie.

De gele trui zit om de schouders van de Brit Adam Yates. De renner van Mitchelton-Scott leidt het klassement met 3 seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Diens ploeggenoot Tom Dumoulin is op de zesde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.

De Ier Sam Bennett draagt de groene puntentrui. De Fransman BenoƮt Cosnefroy verdedigt de bolletjestrui van het bergklassement.

De finish wordt verwacht rond 17.30 uur. Lavaur was twee keer eerder finishplaats. In 2001 won de Belg Rik Verbrugghe er de rit. Tien jaar later sprintte de Brit Mark Cavendish er naar zijn derde van in totaal vijf ritzeges dat jaar.