Monza-winnaar Gasly kan zege bijna niet geloven

De dolgelukkige Pierre Gasly kon het bijna niet geloven dat hij net de Grote Prijs van Italië had gewonnen. De coureur van AlphaTauri profiteerde op het circuit van Monza van een herstart en een straf voor wereldkampioen Lewis Hamilton en bezorgde zijn team de eerste zege sinds 2008.

“Ik realiseer het me nog niet helemaal”, zei de Fransman in het interview kort na de race. “Het was zo’n knotsgekke race. We konden profiteren van de rode vlag. En na mijn eerste podium vorig jaar (in Brazilië) win ik nu mijn eerste race. Ik kan het niet geloven.”

Gasly bedankte vooral zijn team, waarbij hij in 2017 debuteerde en waarnaar hij in 2019 moest terugkeren toen Red Bull zijn plek aan Alexander Albon gaf. Sindsdien reed hij naar de tweede plaats in de Grote Prijs van Brazilië en nu naar zijn eerste overwinning. “Dit team heeft zo veel voor me gedaan. Ik kan ze niet genoeg bedanken.”

Met de zege in Italië is Gasly de eerste Fransman sinds Olivier Panis in 1996 in Monaco die een Formule 1-race weet te winnen. “Ik wilde dat altijd al veranderen, maar had niet verwacht dat dat nu met AlphaTauri zou lukken.”