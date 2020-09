Deelnemers Tour wachten in spanning op uitslag coronatests

De deelnemers aan de Tour de France wachten in spanning op de uitslag van de coronatest die ze hebben ondergaan. Alle renners en stafleden van de 22 teams zijn zondag en maandag, op de eerste rustdag in de Tour, getest op het coronavirus. De Tourorganisatie ASO maakt dinsdagochtend de resultaten bekend.

Bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, dat met Primoz Roglic de drager van de gele trui in de gelederen heeft, werd zondag na de negende etappe al een begin gemaakt met het testen. Maandagochtend onderging de rest van het team een test. Jumbo-Visma wacht nu in het West-Franse plaatsje Saintes op de uitslagen. De ploeg heeft geen aanwijzingen dat iemand mogelijk besmet zou zijn.

In het geval van een positieve of onduidelijke uitslag, wordt een tweede test uitgevoerd. Dinsdag rond 09.00 uur maakt de ASO alle resultaten bekend. De regel is dat bij twee besmettingen binnen een ploeg het hele team naar huis moet. De tiende etappe, een vlakke rit over bijna 170 kilometer, begint om 13.30 uur.

De renners en stafleden zijn voor het begin van de Tour in Nice allemaal al getest.