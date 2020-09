Tennisser Thiem stelt kandidatuur voor titel bij US Open

Tennisser Dominic Thiem is na de dramatische diskwalificatie van de als eerste geplaatste Novak Djokovic in New York de grote favoriet voor de titel bij de US Open. De 27-jarige Oostenrijker onderstreepte zijn kandidatuur in de vierde ronde. Hij versloeg de Canadees Felix Auger-Aliassime na een stroeve start toch nog vrij simpel in drie sets: 7-6 (4) 6-1 6-1.

De als tweede geplaatste Thiem kwalificeerde zich voor de tweede keer in New York voor de kwartfinales. Eerder haalde hij in 2018 de laatste acht. Verder kwam hij nog nooit op Flushing Meadows.

Thiem wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. De nummer 3 van de wereldranglijst verloor al drie keer een finale op een major: een keer in Australiƫ (2020) en twee keer in Frankrijk (2018 en 2019).

Thiem speelt op de US Open in de kwartfinales tegen de 21-jarige Australiƫr Alex de Minaur.